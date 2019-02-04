У ЦВК зареєстрували нових кандидатів у президенти [ Редактировать ]
Хто не встиг, той запізнився. Документи для участі у виборчих перегонах подавати більше не можна. Опівночі сплив термін. Втім, заяву на реєстрацію вже подали аж 89 потенційних претендентів на головну посаду в країні. Такі дані публікують ЗМІ.
Проте, офіційно зареєстрованих поки три десятки. Сьогодні у ЦВК посвідчення кандидата отримали двоє - це Роман Безсмертний - колишній представник контактної групи від України в Мінську та нардеп Віктор Бондар.
Нагадаю, реєстрація триватиме до восьмого лютого.
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