Конфлікт між Одеським медуніверситетом та МОЗом тягнеться з літа минулого року

Міністерство охорони здоров'я фактично заблокувало роботу Одеського медуніверситету. З такими звинуваченнями виступило керівництво закладу. Мовляв, київські чиновники не узгоджують фінансування вузу. І все через конфлікт з одеситами. Подробиці - у нашому сюжеті.

Конфлікт між Одеським медуніверситетом та МОЗом тягнеться з літа минулого року. Тоді Уляна Супрун звільнила ректора Валерія Запорожана та намагалася призначити керівником свою людину, але суди це заборонили. Наразі протистояння триває. Щоправда, тепер Міністерство ніяк не узгоджує бюджет на поточний рік. Отже, фінансова діяльність вишу - заблокована.

"У нас многотысячный коллектив: более трех тысяч сотрудников и более одиннадцати тысяч студентов. Студенты соответственно сейчас не получают стипендии, сотрудники лишены зарплаты", - говорить Юрій Сухін, в.о. ректора Одеського національного медичного університету.

До того ж, без кошторису університет не може сплачувати комунальні послуги - тому існує загроза знеструмлення приміщень за борги. А в такому випадку навчальний процес буде зірвано.

"Более того, мы единственный вуз в стране на балансе которого находятся клиники университета. И финансирование они тоже не получат. В этом случае - вы понимаете: сотни, если не тысячи больных и их жизни будут находиться под угрозой", - говорить Руслан Вастьянов, в.о. проректора Одеського національного медичного університету.

У ректораті кажуть: МОЗ жодним чином не аргументує свою позицію. Тим часом, зростає тривога серед студентів та викладачів - вони не отримали зарплату за січень.

"Мы хотим стабильности, мы хотим, чтобы вот эта атмосфера полугодичная разборок взрослых людей не влияла на учебный процесс!", - говорить Вікторія Ігнатьєва, студентка Одеського національного медичного університету.

"Чим провинилися лаборанти, няні, сестри, для яких ці копійки являються єдиним засобом існування? Тому, звичайно, це неможливо таке бути!", - говорить Олексій Шандра, завідувач кафедри фізіології Одеського національного медичного університету.

У січні студенти ОНМеду вже їздили до Києва протестувати, коли дізналися, що уряд має намір реорганізувати їхній університет. Тепер - протестні настрої уже серед викладачів.

"Мы готовы, как профсоюзная организация, выйти на бессрочную забастовку и требовать, чтобы МОЗ все-таки как-то нормально реагировал на жизнедеятельность нашего университета", - заявила Наталія Гаріна, заступник голови профспілкової організації Одеського національного медичного університету.

У виші зазначають, що не узгоджуючи кошторис закладу, профільне Міністерство і, зокрема, його керівник Уляна Супрун - порушують законодавство України. Тому одесити уже звернулися до суду: шукатимуть правди там.