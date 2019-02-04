У кримінальному кодексі України з'явився новий злочин [ Редактировать ]
Хочеш розлучитися - доведи, що тебе примушували вступити в шлюб. У кримінальному кодексі України з'явився новий злочин - "примус до шлюбу". Покарання - аж до ув'язнення. Більше розкаже наша Галина Якушко.
Новий злочин - "примус до шлюбу" з'явився близько місяця тому, після вступу в дію Закону про домашнє насильство. Тепер подружні стосунки можна розірвати, якщо вдасться довести, що підпис в РАГСІ був поставленний під примусом.
В соцмережах вже бурхливо обговорюють нововведення. Мужчини радіють. Пишуть: свободу українським чоловікам. Та шкодують, чому такі поправки не прийняли раніше. Юристи запевняють: все через те, що одружуватися на собі зазвичай примушують жінки.
"У нас все таки більше примушують жінки чоловіків до вступу в шлюб. Це може бути шантаж, скажімо, якщо вагітністю шантажують. "Якщо ти на мені не одружишся - то дитину ти не побачиш" або можуть примушувати батьки, які говорять: "от ви мали статтевий зв'язок - значіть, будьте ласкаві, тепер розписуйтеся, тому що у нас так не прийнято", - говорить Ганна Маляр, юрист.
Та не спішіть бігти в поліцію. Наберіться мужності: для розлучення знадобляться докази - скрини листування з погрозами, записи з диктофону, покази свідків чи навіть відео. Бо тільки тоді примус можна довести.
Центральний РАГС міста Києва. В народі - "Бермудський трикутник" - чи то через форму будівлі, чи через щось інше. З самого ранку тут черга. Одружитися сьогодні планують 15 пар молодят. Андрій прийшов підтримати друга, який одружується. Каже: сам під вінець не піде нізащо.
"- А пробували дівчата вас примусити? - Ні. - Ніхто не брався? - Ніхто. Ну як можна примусити до шлюбу? То есть приходить дівчина і говорить: я вас примушую? Я вас запрошую. Ідем зі мною в ЗАГС? - Ні, каже "я вагітна". - Прекрасно. Будем виховувати значіть дитину. Ну примусити. Я сам повинен до цього дойти", - говорить Андрій Биковський, свідок на весіллі.
Марина з Олександром ще зустрічаються. Дівчина зізнається : знає, як затягнути хлопця до РАГСУ.
"- Примусити, ну я думаю це неможливо.
- Чому?
- А якщо під загрозою втрати життя?
- Ти як це уявляєш?
- Ну не знаю. Знаєш, як в фільмах буває. Пашлі!
- Таке думали собі? Кажіть чесно!
- Канєшна!"
Дівчина запевняє, примушувати до шлюбу не збирається. Мовляв, все має бути за згодою сторін.
"Обоюдное согласие. При чом не тому, що так потрібно і тому що так хочуть родичі. А просто це має бути бажання таке дуже чесне, відверте і обох", - каже Марина Класіна, гостя весілля.
Юристи кажуть: правками до законодавства скористаються ті, хто й так планує розлучитися. Аби в такий спосіб дошкулити колишньому.
"Розлучення - це буде привід для того, щоб остаточно помститися людині, з якою стосунки не склалися, і от тоді будуть згадувати, що він чи вона її примушував, що там виявляється було психологічне домашнє насильство або економічне", - говорить Ганна Маляр, юрист.
Правники додають, це не всі нововведення до законодавства. Насиллям тепер вважають і постійне вимагання грошей в чоловіка і вимога до жінки не працювати, а лише доглядати за дітьми та чоловіком. Що ж стосується примусу до шлюбу, то за нього тепер можна сісти за ґрати на два роки
по теме
Мораторий на землю: президент подписал важный закон
Мораторий на отчуждение сельскохозяйственных земель продлен до 2020 года
Петро Порошенко підписав закон, який спрощує закупівлю іноземного озброєння
"Міноборони", ЗСУ та Генеральний штаб зможуть придбати оборонну продукцію без посередництва інших компаній
Посол ЕС в России объявил демарш из-за украинских моряков
Посол Евросоюза пошел на официальный демарш перед заместителем министра иностранных дел России
В ПАСЕ приняли резолюцию по Азову
Украина в резолюции ПАСЕ требует освобождения моряков и политзаключенных России
Справа Януковича: суд довів провину президента-втікача
Голова колегії суддів заявив, що Віктор Янукович діяв із метою отримання преференції від Росії та уникнення кримінального покарання в Україні