Хочеш розлучитися - доведи, що тебе примушували вступити в шлюб. У кримінальному кодексі України з'явився новий злочин - "примус до шлюбу". Покарання - аж до ув'язнення. Більше розкаже наша Галина Якушко.

Новий злочин - "примус до шлюбу" з'явився близько місяця тому, після вступу в дію Закону про домашнє насильство. Тепер подружні стосунки можна розірвати, якщо вдасться довести, що підпис в РАГСІ був поставленний під примусом.

В соцмережах вже бурхливо обговорюють нововведення. Мужчини радіють. Пишуть: свободу українським чоловікам. Та шкодують, чому такі поправки не прийняли раніше. Юристи запевняють: все через те, що одружуватися на собі зазвичай примушують жінки.

"У нас все таки більше примушують жінки чоловіків до вступу в шлюб. Це може бути шантаж, скажімо, якщо вагітністю шантажують. "Якщо ти на мені не одружишся - то дитину ти не побачиш" або можуть примушувати батьки, які говорять: "от ви мали статтевий зв'язок - значіть, будьте ласкаві, тепер розписуйтеся, тому що у нас так не прийнято", - говорить Ганна Маляр, юрист.

Та не спішіть бігти в поліцію. Наберіться мужності: для розлучення знадобляться докази - скрини листування з погрозами, записи з диктофону, покази свідків чи навіть відео. Бо тільки тоді примус можна довести.

Центральний РАГС міста Києва. В народі - "Бермудський трикутник" - чи то через форму будівлі, чи через щось інше. З самого ранку тут черга. Одружитися сьогодні планують 15 пар молодят. Андрій прийшов підтримати друга, який одружується. Каже: сам під вінець не піде нізащо.

"- А пробували дівчата вас примусити? - Ні. - Ніхто не брався? - Ніхто. Ну як можна примусити до шлюбу? То есть приходить дівчина і говорить: я вас примушую? Я вас запрошую. Ідем зі мною в ЗАГС? - Ні, каже "я вагітна". - Прекрасно. Будем виховувати значіть дитину. Ну примусити. Я сам повинен до цього дойти", - говорить Андрій Биковський, свідок на весіллі.

Марина з Олександром ще зустрічаються. Дівчина зізнається : знає, як затягнути хлопця до РАГСУ.

"- Примусити, ну я думаю це неможливо.

- Чому?

- А якщо під загрозою втрати життя?

- Ти як це уявляєш?

- Ну не знаю. Знаєш, як в фільмах буває. Пашлі!

- Таке думали собі? Кажіть чесно!

- Канєшна!"

Дівчина запевняє, примушувати до шлюбу не збирається. Мовляв, все має бути за згодою сторін.

"Обоюдное согласие. При чом не тому, що так потрібно і тому що так хочуть родичі. А просто це має бути бажання таке дуже чесне, відверте і обох", - каже Марина Класіна, гостя весілля.

Юристи кажуть: правками до законодавства скористаються ті, хто й так планує розлучитися. Аби в такий спосіб дошкулити колишньому.

"Розлучення - це буде привід для того, щоб остаточно помститися людині, з якою стосунки не склалися, і от тоді будуть згадувати, що він чи вона її примушував, що там виявляється було психологічне домашнє насильство або економічне", - говорить Ганна Маляр, юрист.

Правники додають, це не всі нововведення до законодавства. Насиллям тепер вважають і постійне вимагання грошей в чоловіка і вимога до жінки не працювати, а лише доглядати за дітьми та чоловіком. Що ж стосується примусу до шлюбу, то за нього тепер можна сісти за ґрати на два роки