До семи зросла кількість жертв унаслідок пожежі в Москві. Минулої ночі горів житловий будинок у центрі міста. Займання сталося на п'ятому поверсі історичної будівлі.

Вигоріло понад тисячу квадратних метрів житла, частково впала покрівля, вогонь гасили до ранку. Серед загиблих - один неповнолітній. Ще двоє осіб у лікарні.

За попередніми даними, до трагедії могло призвести несправне електрообладнання. Сорока двох мешканців будинку евакуювали.

"Начали дверь выламывать пожарные. Дверь я открыл, сказал, что все нормально, никого в квартире нет. Они пошли дальше выламывать. Ну, и все. Сейчас квартира там полностью прогорела", - говорить Віктор Романов, житель будинку.