Пожежа в Москві: зросла кількість загиблих [ Редактировать ]
До семи зросла кількість жертв унаслідок пожежі в Москві. Минулої ночі горів житловий будинок у центрі міста. Займання сталося на п'ятому поверсі історичної будівлі.
Вигоріло понад тисячу квадратних метрів житла, частково впала покрівля, вогонь гасили до ранку. Серед загиблих - один неповнолітній. Ще двоє осіб у лікарні.
За попередніми даними, до трагедії могло призвести несправне електрообладнання. Сорока двох мешканців будинку евакуювали.
"Начали дверь выламывать пожарные. Дверь я открыл, сказал, что все нормально, никого в квартире нет. Они пошли дальше выламывать. Ну, и все. Сейчас квартира там полностью прогорела", - говорить Віктор Романов, житель будинку.
по теме
Умерла звезда фильма "Операция Ы"
В России скончалась актриса культового советского фильма "Операция Ы"
В Херсонской области сгорели три человека
Пожары произошли в районном центре Берислав и в селе Заветное
Массовая авария в России: из-за непогоды столкнулись полсотни авто (фото, видео)
Под Москвой около 50 автомобилей в субботу, 26 января, попали в ДТП на Симферопольском шоссе, еще 15 авто попали в аварии на Новорижском шоссе
Пожар в Керченском проливе: количество жертв продолжает расти
Число погибших в результате взрыва и пожара на судах у Керченского пролива возросло
Умер знаменитый украинский экстрасенс
Знаменитый маг скрывал от общественности информацию о том, что он тяжело болен