Час настав. Сьогодні збіг тиждень, який Європа надала Ніколасу Мадуро на оголошення виборів у Венесуелі. Держави ЄС одна за одною почали визнавати тимчасовим президентом його опонента - Хуана Гуайдо. Хоча є й країни, які робити цього поки що не збираються. Чому - розкаже Олена Абрамович.

Німеччина, Франція, Велика Британія, Іспанія, Австрія, Швеція. Одна за одною вранці у понеділок країни Євросоюзу стали оголошувати про визнання Хуана Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели. Ангела Меркель зазначила це на прес-конференції, Еммануель Макрон написав у Twitter. Імена Гуайдо та Мадуро лунають з вуст чи не кожного європейського лідера.

"Сьогодні - 4 лютого, і це означає, що минуло вісім днів, відколи Іспанія, разом з іншими європейськими партнерами, закликали режим Мадуро оголосити вільні, демократичні і прозорі вибори. Режимом Мадуро не було зроблено жодних кроків у цьому напрямку. Уряд Іспанії оголошує, що офіційно визнає президента Венесуельської Асамблеї Гуайдо Маркеса як тимчасового президента Венесуели", - говорить Педро Санчес, прем'єр-міністр Іспанії.

Ніколас Мадуро тим часом в інтерв'ю з іспанським журналістом заявив: Гуайдо є президентом лише у західних медіа. Реально ж країною править чинний президент. І залишати цю посаду він не збирається, що б не казали на заході.

"Ми не приймаємо ультиматуми ні від кого. Це те саме, якби я сказав ЄС: ми даємо вам сім днів на визнання Каталонії, інакше будемо вживати заходи. Жодна міжнародна політика не може грунтуватися на ультиматумах. Так було в епоху імперій та колоній", - говорить Ніколас Мадуро, президент Венесуели.

У разі потреби він і армію готовий застосувати, заявив Мадуро. Проте венесуельські військові потроху стають на бік опозиції. Ситуація може перерости у війну, - побоюються західні політики. І через це єдності у питанні, чи визнавати Гуайдо в Євросоюзі немає. Зробити це спромігся поки що лише Європарламент.

"Європарламент - перша євроінституція, яка це зробила. І ми просимо держав-членів зробити те саме якомога швидше, щоб переконатися, що у нас є сильна, спільна європейська позиція", - говорить Антоніо Таньяні, президент Європарламенту.

Та попри такі заклики, Європейська рада так і не домоглася згоди усіх країн на визнання Гуайдо. Категорично проти виступили Італійці. І заветували декларацію від верховного представника ЄС Федеріки Могеріні, яка мала вийти у понеділок.