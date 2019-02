В результате схода с рельсов поезда в канадской провинции Британская Колумбия погибли три человека, сообщает телеканал CBC.



С рельсов сошли около 40 вагонов. Жертвами инцидента стали проводник, проводник-стажер и инженер состава.

This is the best shot we can get so far of the train derailment near #Field.



View from the highway from my iPhone. pic.twitter.com/0mLWCl2Aeb