Поезд сошел с рельсов, есть жертвы (видео) [ Редактировать ]
В результате схода с рельсов поезда в канадской провинции Британская Колумбия погибли три человека, сообщает телеканал CBC.
С рельсов сошли около 40 вагонов. Жертвами инцидента стали проводник, проводник-стажер и инженер состава.
This is the best shot we can get so far of the train derailment near #Field.— Geneviève Normand (@GeNormand) 4 февраля 2019 г.
View from the highway from my iPhone. pic.twitter.com/0mLWCl2Aeb
Причины инцидента в настоящее время устанавливаются.
Ранее мы писали о том, что в Киеве поезд протаранил автомобиль.
по теме
ДТП у Києві: загинула жінка-водій
За словами водіїв, що зупинилися надати допомогу, винуватець ДТП був не при тямі, імовірно, під дією наркотиків
В Аргентине загорелся отель, есть погибшие (фото)
В помещениях выше пятого этажа люди не смогли самостоятельно покинуть здание
Богомолец попала в ДТП: детали происшествия
Ольга Богомолец попала в ДТП в Одессе
Под Киевом столкнулись "Богдан" и грузовик, много пострадавших (фото)
В Киеве произошло ДТП с пострадавшими
Масштабное ДТП в центре Киева: столкнулись пять авто (фото)
На пересечении проспекта Победы и улицы Саксаганского произошло масштабное ДТП