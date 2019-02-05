Провокації бойовиків на Донбасі стають дедалі зухвалішими. Окупанти планують диверсії та намагаються знайти слабкі місця в нашій обороні, - упевнені українські армійці.

На позиціях у районах Світлодарської дуги та Авдіївки побував Ігор Левенок.

"Перевіряють нашу готовність і буває вилазки роблять"

Донеччина. Передова в районі Світлодарської дуги. Українські солдати розповідають: ворог раз-у-раз намагається промацати лінію розмежування. Тож тільки почне сутеніти, - наші чекають непроханих гостей.

"Я стояв на посту, в тепловізор дивився і бачу якісь незрозумілі три цятки, - тепло. Побачив, що така ситуація, доповіли і почали їх там трохи ганяти, щоб подивитися, що за біда. Поганяли, а то виявляється вони - троє", - розповідає Павло, військовослужбовець Збройних сил України.

А це вже район Авдіївки. Армійці стверджують, тут тенденція схожа.

"Двигаются по два три человека, то есть, небольшими групами, перемещаются тоже в основном ночью групами, и в основном - ночью", - розповідає позивний "Атос", військовослужбовець Збройних сил України.

Наші військові кажуть: це може бути як розвідка українських позицій, так і різні диверсії, наприклад, мінування території.

А ще не рідко найманці шукають шпарини на лінії розмежування, аби налагодити там трафік контрабанди. Про цю проблему говорить керівництво ООС. З тимчасово непідконтрольної території до України прямують потоки підакцизних товарів - алкоголю та цигарок.

"Ми маємо інформацію і всі ви знаєте чудово, що виготовленням контрафактних алкоголю і сигарет займаються так звані фейкові правоохоронні органи терористичних угруповань ЛНР і ДНР. Тож купувати в них сигарети - це фактично фінансування тероризму", - зазначив Олег Ціцак, військовий прокурор ООС.

На, жаль, проблема контрабанди існує не без допомоги деяких українських силовиків. Днями органи військової прокуратури затримали на хабарі працівника СБУ та військовослужбовця однієї з частин.

Утім, прокурор переконує - з боку військовослужбовців потурання контрабанді - радше виняток.

Частіше сприяють контрабандистам правоохоронці.

"Концентрація спецслужб і правоохоронних органів на квадратний метр в районі проведення Операції Об'єднаних сил, напевно, найбільша в країні. І здійснити будь-який злочин, особливо матеріального характеру, здійснити без відома правоохоронних органів неможливо", - наголосив Олег Ціцак, військовий прокурор ООС.