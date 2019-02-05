Самолет упал на жилые дома [ Редактировать ]
Легкомоторный самолет рухнул на жилые дома в курортном городе Голд-Кост. Пилоту удалось выжить, сообщает "Корреспондент".
Самолет осуществлял маневр на малой высоте и в какой-то момент зацепился за деревья. Это привело к его падению.
Управлявший самолетом пилот самостоятельно покинул борт самолета после крушения, после его доставили в больницу с травмами позвоночника. Причины произошедшего устанавливаются.
Ранее мы сообщали, что самолет разбился во время авиашоу.
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