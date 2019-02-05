Легкомоторный самолет рухнул на жилые дома в курортном городе Голд-Кост. Пилоту удалось выжить, сообщает "Корреспондент".



Самолет осуществлял маневр на малой высоте и в какой-то момент зацепился за деревья. Это привело к его падению.



Управлявший самолетом пилот самостоятельно покинул борт самолета после крушения, после его доставили в больницу с травмами позвоночника. Причины произошедшего устанавливаются.

Ранее мы сообщали, что самолет разбился во время авиашоу.