Известная певица Ани Лорак опубликовала на странице в Instagram снимки. На этот раз поклонники были приятно удивлены новым образом артистки. На фото исполнительница стоит на фоне кухни и пьет кофе.

Фото: Instagram

При этом на звезде надеты светлые голубые джинсы и очень облегающая фигуру кофта с вырезом на груди. На одежде предусмотрены пуговицы, однако Лорак предпочла их не застегивать, поэтому все внимание на себе концентрирует именно декольте.

"Утренний кофе и на студию! Приступаю к записи нового альбома!", - подписала снимки артистка.

Ранее российский певец признался Ани Лорак в любви.