Ани Лорак восхитила поклонников внешним видом после развода (фото) [ Редактировать ]
Известная певица Ани Лорак опубликовала на странице в Instagram снимки. На этот раз поклонники были приятно удивлены новым образом артистки. На фото исполнительница стоит на фоне кухни и пьет кофе.
Фото: Instagram
При этом на звезде надеты светлые голубые джинсы и очень облегающая фигуру кофта с вырезом на груди. На одежде предусмотрены пуговицы, однако Лорак предпочла их не застегивать, поэтому все внимание на себе концентрирует именно декольте.
"Утренний кофе и на студию! Приступаю к записи нового альбома!", - подписала снимки артистка.
Ранее российский певец признался Ани Лорак в любви.
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