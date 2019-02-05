В ближайшие дни украинцев ждет похолодание и мокрый снег с дождем, написала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. Согласно данным Диденко, мокрый снег, местами с дождем, ожидается на севере, местами в центральных, западных областях (на Западе только ночью) и на Харьковщине. В то же время на юге будет сухая погода.

"Там, где будет выпадать снег, вероятно налипание мокрого снега - перед работой выйдите немного раньше завтра, чтобы почистить машину или дорожку. Похолодание будет так себе, но все же ближайшей ночью предполагается -1-4 градуса, завтра днем ​​0 + 3 градуса. В южной части ночью 0 + 3 градуса, днем ​​+4 +9 градусов", - написала синоптик.

В Киеве 6 февраля, будет мокрый снег, во второй половине дня осадки прекратятся. На дорогах гололедица. Ночью в столице -1-3 градуса, днем ​​6 февраля 0 +2 градуса. В течение недели Диденко прогнозирует небольшие морозы по ночам и небольшие "плюсы" - днем. В то же время в конце недели, в воскресенье 10 февраля, вероятно потепление.

"Изменение погодных ситуаций, как видите, будет, однако спокойное, без стрессов и сильных контрастов, не злое, рассудительное и положительное", - резюмировала синоптик.

Ранее украинцев предупредили о сильных туманах.