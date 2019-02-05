Предсказуемость и примитивность национально озабоченных из "партии войны" получила очередное наглядное подтверждение. Они отреагировали вскоре после того, как председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук на съезде партии 29 января обнародовал План-концепцию урегулирования кризиса на юго-востоке Украины, особо отметив:

"Хочу успокоить национально озабоченных и недалеких политиков - как тех, кто при власти, так и тех, кто к ней рвется. Наш план полностью соответствует Минским соглашениям, утвержденным главами государств "нормандской четверки" - Украины, России, Франции и Германии, - Резолюцией Совета Безопасности ООН, а также (и это крайне важно) действующей Конституции Украины, которая является Конституцией унитарного государства, предусматривающей автономный статус одного из регионов. Поэтому внесение изменений в Конституцию Украины относительно автономии Донбасса не означает превращения Украины в федеративное государство. И все обвинения, что мы таким образом создаем федерацию, являются беспочвенными инсинуациями лиц, далеких от понимания принципов государственного устройства и норм Основного Закона".

Прошло всего несколько дней, и народный депутат из "Народного фронта", вероятно относящийся к политическим одноклеточным, незнакомым с Конституцией людям, чью реакцию абсолютно точно предсказал Виктор Медведчук, - Андрей Тетерук обратился в Генеральную прокуратуру с предсказуемым и юридически ничтожным наветом.

Очередное дикое, популистское заявление, пронизанное полным отрицанием Конституции, стоит в одном ряду с недавним заявлением лидера "Народного фронта" Арсения Яценюка, который призвал "освободить Украину от Медведчука", и является частью плана по распространению популистских и агрессивных заявлений, используемых Арсением Яценюком и прочими профессиональными хейтерами для того, чтобы продемонстрировать свою якобы принципиальную и патриотическую позицию, а на деле - получить толику внимания СМИ и одобрение своих политических хозяев - "вашингтонского обкома".

Уверены, что юридический ответ Виктора Медведчука, который несомненно последует, продемонстрирует полную несостоятельность и "Народного фронта", и Тетерука, который в этой ситуации годится только на роль мальчика для битья. Впрочем, с Яценюком и его шестерками всегда так – сначала они "пробивают дно", а потом удивляются, что не хватило высоты.

Атака на Виктора Медведчука доказывает - больше всего на свете "партия войны" боится реализации плана Медведчука, восстановления мира на Востоке Украины, возвращения Донбасса в Украину, а Украины на Донбасс.

Та готовность, с которой ГПУ дала ход этим бредовым обвинениям, наглядно демонстрирует, что власть готова пойти на любые действия, направленные на преследование "Оппозиционной платформы – За жизнь", чей кандидат является главным идеологическим конкурентом власти на президентских выборах.