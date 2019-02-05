Поки що робочі так і не змогли знайти місце прориву

Море поруч, а води немає. Майже половина осель в Одесі сьогодні від ранку залишилася без водопостачання. Причиною стала масштабна аварія на водогоні, яка сталася ще напередодні. Чому ремонтники досі пораються з проблемою - дивіться далі.

Прорив труби на Люстдорфській дорозі стався напередодні опівдні, проте розкопувати місце аварії комунальники почалИ лише пізно ввечері. У підприємстві "Інфоксводоканал" пояснюють: заважала ось ця рекламна конструкція - чекали, поки її демонтують. Крім того, за попередньою версією, саме цей бігборд і спричинив аварію: нібито продавив водогін. У рекламній компанії це заперечують.

"Рекламная конструкция находится в десяти-пятнадцати метрах от порыва! Наша рекламная конструкция установлена по всем законодательным актам, по всем законодательным нормам", - говорить Олег Рогозянський, представник рекламної компанії.

Поки що робочі так і не змогли знайти місце прориву. Аварійні роботи виявилися більш складними, ніж очікували. Довелося навіть перекрити водопостачання в трьох районах міста - це півмільйона людей: майже половина населення Одеси.

"Для проведения аварийных работ "Инфоксводоканал" вынужден был приостановить работу двух насосных станций. Когда мы докопаемся до трубы, мы сможем сказать, на какой глубине находится само повреждение и как быстро оно будет ликвидировано", - пояснює Сергій Чабан, керівник прес-служби ТОВ "Інфоксводоканал".

У деяких районах Одеси є бювети, де безкоштовно можна набрати артезіанської води зі свердловин. Біля них - одразу вишикувалися великі черги.

"Поэтому, получается, вот: все ломанулись в бювет! Ну, хорошо: постоим, поговорим, обсудим!", - говорить Василь Петручек, житель Одеси.

"Очень большие емкости приносят, очень долго! Вот уже тридцать минут мы стоим и еще час, тридцать будем стоять!", - скаржиться Людмила Романюк, жителька Одеси.

У водоканалі розраховують, що знайти місце прориву та ліквідувати аварію зможуть сьогодні до вечора. Тоді ж має з'явитися й вода в будинках.