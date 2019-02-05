Супрун відсторонили від обов'язків міністра охорони здоров'я [ Редактировать ]
Уляну Супрун відсторонили від виконання обов'язків міністра охорони здоров'я. Окружний адміністративний суд Києва за депутатським позовом заборонив Уляні Супрун виконувати повноваження міністра. Про це повідомив лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко.
Зокрема, Супрун не дозволено координувати діяльність МОЗ, видавати документи, що впливають на діяльність міністерства, а також підписувати міжнародні договори. Щоправда, юристи вже прокоментували рішення суду, вказавши, що воно проміжне, і поки що не завадить Супрун виконувати обов'язки міністра.
І кілька годин тому на підтримку Уляни Супрун виступив прем'єр Володимир Гройсман. На своїй Facebook-сторінці голова уряду написав, зокрема, що зупиняти реформу і допустити повернення в медичну галузь корупції не можна. "Ми розпочали зміни. Настав час їх захистити, щоб українці отримували якісні медичні послуги!", - додав прем'єр, оприлюднивши свій пост із хештегом "підтримую Супрун".
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