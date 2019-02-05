Під час виборчої кампанії поліція не допустить масових фальсифікацій та підкупу. Про це заявили в МВС. Крім того, правоохоронці зараз тренують співробітників виявляти різноманітні порушення виборчого законодавства.

А в день голосування на дільницях чергуватимуть понад шістдесят тисяч поліцейських.

"Практично в кожному підрозділі є уповноважені особи починаючи від кримінальної поліціїї і закінчуючи підрозділами Нацгвардії - є підготовка особового складу до роботи, конкретних дій під час виборчої компаніїї. Як під час агітаційної компаніїї до дня голосування, так і в день голосування. На день виборів безпосередньо буде залучено на виборчі дільниці понад 60 тисяч співробітників", - заявив Іван Варченко, радник міністра МВС.

