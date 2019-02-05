В МВС заявили, що поліція не допустить масових фальсифікацій та підкупу під час виборів [ Редактировать ]
Під час виборчої кампанії поліція не допустить масових фальсифікацій та підкупу. Про це заявили в МВС. Крім того, правоохоронці зараз тренують співробітників виявляти різноманітні порушення виборчого законодавства.
А в день голосування на дільницях чергуватимуть понад шістдесят тисяч поліцейських.
"Практично в кожному підрозділі є уповноважені особи починаючи від кримінальної поліціїї і закінчуючи підрозділами Нацгвардії - є підготовка особового складу до роботи, конкретних дій під час виборчої компаніїї. Як під час агітаційної компаніїї до дня голосування, так і в день голосування. На день виборів безпосередньо буде залучено на виборчі дільниці понад 60 тисяч співробітників", - заявив Іван Варченко, радник міністра МВС.
по теме
Микола Скорик і Тарас Загородній в ефірі "Подробиць тижня" обговорили перспективи вступу України до ЄС та НАТО
За планом сесії, вже у четвер, 7 лютого, депутати розглянуть питання про зміни до Конституції - щодо курсу нашої держави на вступ до ЄС і НАТО
Выборы-2019: ЦИК отказала в регистрации 6 кандидатам
ЦИК не зарегистрировал кандидатами на должность президента шесть человек, которые подали документы о регистрации
Выборы-2019: ЦИК зарегистрировал еще двух кандидатов
ЦИК зарегистрировал еще двух кандидатов на пост президента Украины
ЦИК зарегистрировал Зеленского кандидатом в президенты
Владимир Зеленский не присутствовал на заседании в среду, 30 января
Виктор Бондарь избран кандидатом в президенты от Партии "Відродження"
Партия "Відродження" поддержала выдвижение своего лидера Виктора Бондаря на пост Президента Украины