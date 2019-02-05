Нардепи в правомірності дій як Міноборони так і Мінюста сумніваються

У Комітеті Верховної Ради з питань соцполітики провели екстрене засідання щодо конфлікту навколо одеського санаторію "Лермонтовський". До наради долучилися представники Міноборони та оздоровчого закладу. Що вирішили? - дивіться далі.

Більше тижня минуло як за наказом Міністерства юстиції в одеському санаторії "Лермонтовський" розташувались військовослужбовці. За участю поліції о п'ятій ранку люди у формі заблокували доступ до закладу, а співробітників та паціентів вигнали на вулицю.

Щоб розібратися в ситуації комітет Верховної Ради з питань соцполітики запросив на екстренне засідання представників Міністерства оборони. За їхніми словами, Мінюст підпорядкував санаторій Мінобороні. Втім, керівництво закладу впевнене, що це незаконно і заклад належить "Укрпрофоздоровниці".

"Даже, если правда, теоретически на стороне Министерства обороны ночью с привлечением такого количества силовиков в таком формате забирать имущество, если ты прав - это же не операция за линией розмежування, где необходимы наши вооруженные силы. Это гражданский объект в центре мирного города Одессы. Причем жемчужина санаторно-курортной сферы нашего города и нашей страны", - заявив Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".

Нардепи в правомірності дій як Міноборони так і Мінюста сумніваються. Тож, аби розібратися на чиєму боці правда - ініціювали створення тимчасової слідчої комісії за фактом силового захоплення "Лермонтовського" та звернулись до влади.

"Комитет сегодня регистрирует постановление с обращением к правительству и мы направили во все правоохранительные органы обращение комитета с требованием разобраться в ситуации. Восстановить здравницу и дать людям возможность проходить там реабилитацию а не делать это очередным военным объектом", - говорить Наталія Королевська, народний депутат, член комітету ВРУ з питань соціальної політики.

Разом з тим, нардепи запропонували й альтернативу для Міноборони: передати у підпорядкування військовим оздоровчі заклади, що належать Верховній Раді. А "Лермонтовський" залишити цивільним.

"Все военным нужно отдать, но не нужно путать грешное с праведным. Коррупцию с поддержкой силовых структур, силовиков и, наших уважаемых, военных. Никаких олигархов на этой теме не будет. Никаких милитаризированных объектов на этой земле не будет. Это будет земля, где люди будут чувствовать мир", - заявив Сергій Каплін, народний депутат, в.о. голови комітету ВРУ з питань соціальної політики.

Місцеві жителі також впевнені, що події навколо "Лермонтовського" не турбота про військових, а перший сигнал щодо намірів захопити земельну ділянку - для подальшої забудови.