Біля Авдіївки знімальна група "Подробиць" потрапила під обстріли бойовиків [ Редактировать ]
Одного українського військового поранено сьогодні на Донбасі. Від початку доби бойовики били по наших позиціях шість разів - зокрема, із забороненої зброї. Під обстріл із гранатометів та кулеметів потрапила й наша знімальна група - Ігор Левенок та Вадим Ревун. Для їхньої евакуації армійцям довелося застосувати бронетехніку. Репортаж із передової - далі.
Донеччина. Передова в районі Авдіївки. Місцевість навкруги оповив густий туман. Утім армійці застерігають, така погода підступна й небезпечна. Ворог поруч і його зброя не мовчить.
"Закидуют с подствольних гранатометів вогами двадцять п'ятими. И вот зачастили вісімдесят другими та сто двадцятими мінометами".
Не минуло й кількох хвилин, як окупанти зчиняють стрілянину.
"Работают вогами двадцять п'ятими, за мной"
Хочеш жити, треба швидко бігати. Прямуємо в укриття. Армійці готуються до бою. Тим часом російські найманці посилюють обстріл.
"Это что? Это работа ПКМ".
"Оце і є якраз прихід під ствольної гранати".
Наші отримують наказ - відкрити вогонь у відповідь.
"Туман і відомості ноль, п'ятдесят метрів і під ногами нічого не бачиш, то есть если противник вилвинеться - это будет живой контакт. То есть придется лоб в лоб с ним. Ми не допускам, чтобы он подошел на такое расстояние, чтобы не было потерь личного состава", - говорить позивний "Ад'ютант" військовослужбовець Збройних сил України.
Перестрілки з супротивником тривають. Над головами - засвистіли свистіти кулі.
"Так присіли всі. От в принципе ножевим таким маленьким контактом и до самого вечера продолжают. Вийти сейчас окопами и потихеньку виходим. Нас прикриватимуть? Да нас там прикриватимуть".
Швидким кроком, але без метушні, армійці виводять нашу знімальну групу з передової. Тим часом ворог починає атакувати один з наших опорників.
"Пригнись! А це що взагалі? Это пошел длинный бой, позиция столкнулась контактом в районе балки с противником. Отход".
До безпечного місця нашу групу бійці везли на панцернику. Молимося на наших військових, адже за нашими спинами усе ще лунають звуки війни.
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