Одесса через масштабну аварію на водогоні залишилася без води [ Редактировать ]
Де рвоне наступного разу? Без води нині половина Одеси. Це більш ніж півмільона людей! Причина - масштабна аварія на водогоні, що сталася напередодні. Ліквідувати її ремонтники не можуть і досі. Чому? - дізнавався Андрій Анастасов.
Трубу на Люстдорфській дорозі прорвало напередодні опівдні, проте розкопувати місце аварії комунальники почали лише пізно ввечері. У підприємстві "Інфоксводоканал" пояснюють: заважала ось ця рекламна конструкція - чекали, поки її демонтують. Крім того, за попередньою версією, саме цей бігборд і спричинив аварію: нібито продавив водогін. У рекламній компанії це заперечують.
"Рекламная конструкция находится в десяти-пятнадцати метрах от порыва! Наша рекламная конструкция установлена по всем законодательным актам, по всем законодательным нормам", - говорить Олег Рогозянський, представник рекламної компанії.
Поки що робочі так і не змогли знайти місце прориву. Аварійні роботи виявилися більш складними, ніж очікували. Довелося навіть перекрити водопостачання в трьох районах міста - це півмільйона людей: майже половина населення Одеси.
"Для проведения аварийных работ "Инфоксводоканал" вынужден был приостановить работу двух насосных станций. Когда мы докопаемся до трубы, мы сможем сказать, на какой глубине находится само повреждение и как быстро оно будет ликвидировано", - пояснює Сергій Чабан, керівник прес-служби ТОВ "Інфоксводоканал".
У деяких районах Одеси є бювети, де безкоштовно можна набрати артезіанської води зі свердловин. Біля них - одразу вишикувалися великі черги.
"Поэтому, получается, вот: все ломанулись в бювет! Ну, хорошо: постоим, поговорим, обсудим!", - говорить Василь Петручек, житель Одеси.
"Очень большие емкости приносят, очень долго! Вот уже тридцать минут мы стоим и еще час, тридцать будем стоять!", - скаржиться Людмила Романюк, жителька Одеси.
У водоканалі розраховують, що знайти місце прориву та ліквідувати аварію зможуть сьогодні до вечора. Тоді ж має з'явитися й вода в будинках.
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