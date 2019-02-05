Цены на продукты в Украине с начала января 2019 повысились. Так, стоимость пшеничного хлеба в Украине выросла на 27%, а цена моркови упала на 13%. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса "Инфляционный барометр Министерства экономического развития и торговли".

ТОП-5 продуктов, которые подорожали больше всего в период с 1 января по 5 февраля:

Тем не менее, далеко не все продукты подорожали. Цены на некоторые из них с начала 2019 года снизились.

Сервис учитывает цены интернет-магазинов сетевых супермаркетов. Не сравнивайте их с данными, которые предоставляет Государственная служба статистики.

Ранее мы писали о том, что в Украине ввели новые правила маркировки продуктов.