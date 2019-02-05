Депутати від "Опозиційної платформи - За життя" вимагають справедливого рішення КСУ щодо справи про закриття телеканалів NEWSONE та "112 Україна" [ Редактировать ]
Про неприпустимість тиску на ЗМІ говорить і опозиція. На офіційному сайті "Опозиційної платформи - За життя" повідомили про розгляд Конституційним судом справи про закриття інформаційних каналів "NEWSONE" та "112 Україна".
Відповідну рекомендацію для РНБО ухвалив парламент.
За словами депутатів, це порушення свободи слова та прав українців на вільний доступ до інформації. У політсилі сподіваються на справедливе рішення Конституційного суду та уникнення маніпуляцій у період президентської кампанії.
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