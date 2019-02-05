Трудова міграція б'є антирекорди. Молодь їде з України в пошуках кращої роботи, а також - стабільності та соціальних гарантій - про це говорять самІ працедавці. Підприємці навіть розробили Маніфест роботодавців і закликають владу підтримати ініціативу. Чи можна змінити ситуацію? - розбиралися мої колеги.

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Подібні оголошення про роботу в Європі заполонили соцмережі.У сусідніх Польщі й Чехії нашим громадянам пропонують високі заплати, і навіть безкоштовне житло. В пошуках кращої долі українці масово виїжджають за кордон. А Україна - втрачає економіку, промисловість і найцінніше - людей. Майже кожен роботодавець уже сьогодні відчуває брак трудових ресурсів.

"Безумовно, коли сьогодні навіть МЗС заявляє. що 100 тисяч людей щомісяця від'їжджає закордон - це для країни катастрофа. І якщо країна на це реагувати не буде - скоро не залишиться нікого, хто буде працювати за станком. Хто буде виробляти комбайни. виробляти турбіни, літак, гелікоптер - наших компетентних людей. Всі ці люди будуть працювати в інших країнах. На іншу економіку", - говорить Дмитро Олійник, голова Ради Федерації роботодавців України.

Як українцям залишитися жити і працювати в Україні? Це питання обговорювали керівники провідних підприємств і науковці під час проведення однойменного круглого столу. І хоча бізнес уже зараз усіляко намагається утримати українців від трудової міграції до Європи, але без допомоги держави це неможливо.

"В основному - це молодь віком від 20-30 років. Головний мотив, який спонукає - по-перше, більша зарплата. Друге - вони можуть за цю зарплату купити житло. Створити хороші умови праці. Дати можливість вчитися і розвиватися", - говорить Петро Пилипюк, підприємець, генеральний директор Modern-Expo Group.

Деякі українські компанії вже вкладають кошти в навчання, в пошук тих, хто може й хоче працювати, однак цьогонедостатньо. Адже питання не лише в зарплатах. Типовий трудовий мігрант - це молодий працівник від 20 до 30 років. Зазвичай молодь їде за межі країни заради стабільності, соціальних гарантій, якісної медицини. Це те, чого поки що не може дати наша держава.

"Якщо сьогодні по трудовій міграції бачимо відплив робочої сили, то ми маємо створити такі умови, щоб до нас люди хотіли їхати. Для цього, безумовно ми маємо говорити про створення високопродуктивних робочих місць, але цього - я переконана, недостатньго. Соціальна політика держави має таким чином формувати економічні пріоритети, щоб підтримувати легально працюючий бізнес в Україні", - говорить Елла Лібанова, директор Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України.

Щоб змінити ситуацію, підприємці розробили Маніфест роботодавців України. І закликають владу почути їхні вимоги. Всього в маніфесті - 12 пунктів. Документ має спростити життя як бізнесу, так і працівникам. Головні завдання на найближчі роки - створення 2 мільйонів робочих місць, пошук нових ринків збуту, розширення українського виробництва.