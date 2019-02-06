В метро Вашингтона прогремел мощный взрыв (видео) [ Редактировать ]
На одной из станций метро в столице США прогремел взрыв. Как уточнил в Тwitter пользователь инцидент произошел в метрополитене Вашингтона на станции Росслин в округе Колумбия.
Полиция оцепила вход в станцию метро, а также прилегающие к ней улицы.
That explosion in #Rosslyn was huge. Shook the entire Townhall office. First responders blocked off entire street. A bus driver right on the corner told me it was a transformer and said the boom lifted/moved his bus, with him in it. Knocked out a few lights. pic.twitter.com/qxxrm14OE9— Micah Rate (@Micah_Rate) 5 февраля 2019 г.
По словам очевидцев, взрыв был очень сильным. Прибывшие на место спасатели перекрыли ближайшие улицы.
"Водитель автобуса сказал мне, что это был трансформатор", - добавил свидетель происшествия.
Some sort of explosion in Rosslyn. Word is a generator exploded? Lynn street is shut down. pic.twitter.com/FrN84gHsYf— Chris Buchheit (@TheBucket015) 5 февраля 2019 г.
Как отмечает портал News Flash, данные о взрыве трансформатора подтвердили и представители полиции. Сотрудники метрополитена Вашингтона заявили, что в курсе произошедшего, однако с подземным транспортом это не связано.
Сообщения о пострадавших и разрушениях пока не поступали. Обстоятельства ЧП выясняются.
Ранее мы сообщали, что в Ривне на рынке прогремел взрыв, в результате которого пострадали люди.
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