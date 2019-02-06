Боевики расстреляли журналистов в редакции [ Редактировать ]
Фото: pixabay
В Афганистане в редакцию "Радио Хамсада" в Талокане ворвались боевики и открыли огонь. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информацию местных властей.
Как рассказал директор радио Семин Хуссаини, в результате стрельбы погибли на месте два человека - ведущий радиостанции и репортер, оба 20-летние.
Пока неизвестно, были ли погибшие в эфире во время стрельбы. Мотивы нападения - неизвестны.
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