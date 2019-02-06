В Афганистане в редакцию "Радио Хамсада" в Талокане ворвались боевики и открыли огонь. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информацию местных властей.

Как рассказал директор радио Семин Хуссаини, в результате стрельбы погибли на месте два человека - ведущий радиостанции и репортер, оба 20-летние.

Пока неизвестно, были ли погибшие в эфире во время стрельбы. Мотивы нападения - неизвестны.

Ранее была зверски убита журналистка-расследователь.