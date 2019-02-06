У побережья Флориды столкнулись кормами во время пополнения запасов два корабля ВМС США. Об этом сообщила пресс-служба военно морского ведомства.

В инциденте участвовали ракетный крейсер Leyte Gulf и сухогруз Robert E. Peary. В результате ЧП никто не пострадал, корабли смогли продолжить плавание.

Отмечается, что суда входят в авианосную ударную группу во главе с авианосцем Abraham Lincoln.



После того как они вернутся в порт приписки, будет произведена оценка урона. По факту случившегося командование ВМС США проведет проверку.

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