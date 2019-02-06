Одного українського бійця поранено внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. За даними штабу операції об'єднаних сил на 18 годину, минулої доби противник 6 разів відкривав вогонь по наших позиціях, зокрема й із заборонених видів зброї.

Окупанти застосовували міномети, автоматичні гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Гатили по наших позиціях поблизу населених пунктів Троїцьке, Опитне, Піски та Хутір Вільний.