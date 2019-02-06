Неподалік Авдіївки напередодні під ворожий вогонь потрапила наша знімальна група

Неподалік Авдіївки напередодні під ворожий вогонь потрапила наша знімальна група - Ігор Левенок та Вадим Ревун. Військовим довелося задіяти бронетехніку, щоб їх вивезти. Про те, як окупанти вкотре розстрілювали українців - дивіться далі.

Донеччина. Передова в районі Авдіївки. Місцевість навкруги оповив густий туман. Утім армійці застерігають, така погода підступна й небезпечна. Ворог поруч і його зброя не мовчить.

Не минуло й кількох хвилин, як окупанти зчиняють стрілянину.

"Работают ВОГами двадцять п'ятими, за мной".

Прямуємо в укриття. Армійці готуються до бою. Тим часом російські найманці посилюють обстріл.

Наші отримують наказ - відкрити вогонь у відповідь.

"Туман и видомости ноль, пятьдесят метров и под ногами ничого не бачиш, то есть если противник вивинется - это будет живой контакт. То есть придется лоб в лоб с ним. Мы не допускаем, что бы он подошел на такое расстояние, что бы не было потерь личного состава", - говорить "Ад'ютант", військовослужбовець збройних сил України.

Перестрілки з супротивником тривають. Над головами - засвистіли свистіти кулі.

Швидким кроком, але без метушні, армійці виводять нашу знімальну групу з передової. Тим часом ворог починає атакувати один з наших опорників.

До безпечного місця нашу групу бійці везли на панцернику. Молимося на наших військових, адже за нашими спинами усе ще лунають звуки війни.