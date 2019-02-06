На Донбасі бойовики продовжують обстріли [ Редактировать ]
Неподалік Авдіївки напередодні під ворожий вогонь потрапила наша знімальна група - Ігор Левенок та Вадим Ревун. Військовим довелося задіяти бронетехніку, щоб їх вивезти. Про те, як окупанти вкотре розстрілювали українців - дивіться далі.
Донеччина. Передова в районі Авдіївки. Місцевість навкруги оповив густий туман. Утім армійці застерігають, така погода підступна й небезпечна. Ворог поруч і його зброя не мовчить.
Не минуло й кількох хвилин, як окупанти зчиняють стрілянину.
"Работают ВОГами двадцять п'ятими, за мной".
Прямуємо в укриття. Армійці готуються до бою. Тим часом російські найманці посилюють обстріл.
Наші отримують наказ - відкрити вогонь у відповідь.
"Туман и видомости ноль, пятьдесят метров и под ногами ничого не бачиш, то есть если противник вивинется - это будет живой контакт. То есть придется лоб в лоб с ним. Мы не допускаем, что бы он подошел на такое расстояние, что бы не было потерь личного состава", - говорить "Ад'ютант", військовослужбовець збройних сил України.
Перестрілки з супротивником тривають. Над головами - засвистіли свистіти кулі.
Швидким кроком, але без метушні, армійці виводять нашу знімальну групу з передової. Тим часом ворог починає атакувати один з наших опорників.
До безпечного місця нашу групу бійці везли на панцернику. Молимося на наших військових, адже за нашими спинами усе ще лунають звуки війни.
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