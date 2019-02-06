На Луганщині негода залишила без електропостачання майже 800 споживачів одразу у трьох районах. У Біловодському повністю знеструмлено 7 населених пунктів, іще три - частково.

Причина зникнення електрики обмерзання дротів. Наразі у кількох населених пунктах вдалося відновити постачання електрики.

У решті роботи тривають, однак через снігові замети не скрізь може дістатися техніка.