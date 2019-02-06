Негода залишила 800 жителів Луганщини без електропостачання [ Редактировать ]
На Луганщині негода залишила без електропостачання майже 800 споживачів одразу у трьох районах. У Біловодському повністю знеструмлено 7 населених пунктів, іще три - частково.
Причина зникнення електрики обмерзання дротів. Наразі у кількох населених пунктах вдалося відновити постачання електрики.
У решті роботи тривають, однак через снігові замети не скрізь може дістатися техніка.
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