Шість людей загинуло у ДТП на Донеччині. На трасі між містами Мар'їнка та Курахове напередодні не розминулися дві легкові автівки. Унаслідок зіткнення одна з них загорілася.

На місці аварії загинули п'ять людей. Іще трьох постраждалих ушпиталили до Курахівської міської лікарні, де один із них помер. За життя двох інших наразі борються медики.