На Донеччині у аварії загинули шестеро людей [ Редактировать ]
Шість людей загинуло у ДТП на Донеччині. На трасі між містами Мар'їнка та Курахове напередодні не розминулися дві легкові автівки. Унаслідок зіткнення одна з них загорілася.
На місці аварії загинули п'ять людей. Іще трьох постраждалих ушпиталили до Курахівської міської лікарні, де один із них помер. За життя двох інших наразі борються медики.
по теме
Prev Next
06 февраля 2019 03:02
В Киеве на набережной произошло серьезное ДТП (фото)
Двойное ДТП произошло на Дарницком шоссе
05 февраля 2019 14:42
ДТП в Донецкой области: погибли 5 человек
Под Донецком столкнулись два автомобиля, в результате чего погибли люди
05 февраля 2019 12:27
У Канаді з рейок зійшов потяг: загинули люди
У провінції Британська Колумбія, що в Канаді, зійшов з рейок потяг
02 февраля 2019 22:50
Машину разорвало пополам: в Житомире произошло страшное ДТП (фото)
В ночь на 2 февраля, в Житомире на улице Короленко, 76 произошло ДТП: машину разорвало надвое
02 февраля 2019 03:21
Богомолец попала в ДТП: детали происшествия
Ольга Богомолец попала в ДТП в Одессе