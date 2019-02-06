На Луганщині зафіксували 12 обстрілів [ Редактировать ]
Одного українського бійця поранено на сході країни. Окупанти здійснили 12 обстрілів, 5 разів били з мінометів, переважно на Луганщині. Найманці активно застосовували гранатомети та стрілецьку зброю.
За даними штабу операції об'єднаних сил - українські військові знищили чотирьох окупантів, 11 поранено. Армійці також знищили ворожу броньовану бойову машину та позашляховик.
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