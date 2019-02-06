Водойма з рибою замість ґрунту. У Канаді фермерське підприємство використовує гідропоніку для вирощування медичної марихуани. Докладніше про новітню еко-технологію - розкаже Аліса Орлова.

Цей кущ марихуани після певних етапів переробки потрапить до аптеки та допоможе людині. Та спочатку покращить життя рибі. Це замкнена фермерська система, у якій коноплі ростуть безпосередньо у воді і тим самим фільтрують її для риби. А вже результат їхньої життєдіяльності стає добривом для рослин. Винахідники свою новітню систему називають аквапоніка - тобто симбіоз аквакультури та гідропоніки.

"Такий варіант вирощування - ідеальний для нас. Він дуже раціональний та майже невичерпний. Ще й дозволяє використовувати на 90 відсотків менше води, ніж зазвичай у традиційному фермерстві. А також - не закуповувати жодні додаткові добрива", - говорить Мелані Пірсон, менеджер на підприємстві.

6000 тиляпій тут утримують у 16 спеціальних резервуарах. Їхні відходи містять такі поживні речовини як фосфор, азот та калій. Тож ферма може обходитися без пестицидів.

"Найпоширеніша та помилкова думка про наше підприємство, що риба у резервуарах постійно перебуває у стані наркотичного сп'яніння, через коноплі. Але це зовсім не так. Вона не споживає жодних речовин від марихуани. Інші натомість вважають, мовляв наша марихуана пахне рибою. Але й це - помилка. Воду вбирає лише коріння рослини, а не саме листя. Тому запам'ятайте - наша риба не сп'яніла, а марихуана - не рибна", - говорить Мелані Пірсон, менеджер на підприємстві.

Водночас, фермерське підприємство не залишається осторонь благодійності. Кожні п'ять тижнів майже 3 сотні рибин - відвозять на кухню притулку для безхатченків.

"!Це підприємство піклується і про природу, і про знедолених. Вони могли б просто продавати зайву тиляпію та отримувати додатковий прибуток. Та замість цього - віддають її у наш притулок. Завдяки цій фермі ми маємо змогу приготувати сотні смачних обідів", - говорить Єн Гіббонс, менеджер притулку для безхатьків.

Канада стала другою країною у світі, у якій дозволили вживати і медичний та рекреаційний канабіс. Повнолітнім громадянам тут дозволено мати при собі до 30 грамів висушених конопель.