В Новой Зеландии массово эвакуируют людей [ Редактировать ]
Лесной пожар на Южном острове Новой Зеландии охватил почти две тысячи гектаров и продолжает разрастаться. Местные власти в среду, 6 февраля заявили об эвакуации жителей из более 100 домов, сообщает "Корреспондент".
"Пожар, начавшийся в долине Пейджин в городе Нельсон во вторник, ночью вдвое увеличился в размере и распространился на площадь в 1870 га", - говорится в материале.
Огонь уже уничтожил несколько зданий, однако информации о погибших или пострадавших пока не поступало. Эвакуированных людей разместили в центрах гражданской обороны. Сильные ветры раздувают огонь и пожарным трудно добраться ко всем зонам в лесу.
"По официальной информации, ночью взять огонь под контроль пытались 12 пожарных бригад, 10 вертолетов и два самолета. Пожарные утверждают: на то, чтобы потушить огонь, может уйти до четырех дней", - утверждает агентство.
Ранее podrobnosti. ua сообщали, что в Киеве вспыхнул масштабный пожар.
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