Комунальники Києва вийшли на боротьбу із снігом [ Редактировать ]
Київ із ночі засипає снігом. На дорогах ускладнено рух транспорту, автівки по обидва береги Дніпра зранку стали у заторах. У посиленому режимі працюють шляховики, задіяно майже 400 одиниць спецтехніки.
Оголошено перший, жовтий, рівень небезпеки. Водіїв попереджають про паморозь та ожеледицю. Синоптики прогнозують, що вже завтра - опади припиняться.
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