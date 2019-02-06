Київ із ночі засипає снігом. На дорогах ускладнено рух транспорту, автівки по обидва береги Дніпра зранку стали у заторах. У посиленому режимі працюють шляховики, задіяно майже 400 одиниць спецтехніки.

Оголошено перший, жовтий, рівень небезпеки. Водіїв попереджають про паморозь та ожеледицю. Синоптики прогнозують, що вже завтра - опади припиняться.