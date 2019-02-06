Одного українського бійця поранено на Сході країни.

Окупанти здійснили 12 обстрілів, 5 разів били з мінометів, зокрема - поблизу хутору Вільний, Кримського та Катеринівки, на Луганщині, та Опитного - на Донецькому напрямку.

На ділянці "Сокільники - Кримське" бойовики спробували наблизитись до передових рубежів армійців та захопити спостережний пункт. Протитанковий підрозділ знищив броньовану машину найманців разом з екіпажем, - йдеться у повідомленні штабу операції об'єднаних сил.

Загалом, українські військові ліквідували чотирьох окупантів, 11 поранили.