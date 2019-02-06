Кабинет министров прекратил действие соглашения с Россией об обмене правовой информацией. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 6 февраля. Данный документ был подписан и вступил в силу 18 апреля 1995 года, сообщает "Корреспондент".

Соглашение предусматривало, что каждая из сторон обязуется предоставлять другой стороне правовую информацию путем электронной передачи документов, соблюдая установленные международные стандарты средств коммутации сообщений и пакетов для открытых систем, или путем предоставления другой стороне официальных текстов правовых актов на бумажных носителях.

Кроме того, отмечалось, что информация, получаемая одной из сторон в ходе сотрудничества, может быть передана третьей стороне только при условии согласия стороны, передавшей эту информацию. Министерству иностранных дел Украины поручено поставить в известность правительство России о прекращении действия данного документа.

Ранее podrobnosti.ua сообщали, что Украина разорвала 49 договоров с Россией.