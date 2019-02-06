Муж Регины Тодоренко поделился трогательным снимком с новорожденным сыном [ Редактировать ]
Российский певец и супруг украинской телеведущей Регины Тодоренко Влад Топалов, который ранее умилил сеть фото с сыном на прогулке, порадовал поклонников новым фото с новорожденным малышом.
На своей странице в Instagram он опубликовал снимок, на котором запечатлен с ребенком, а также рассказал о трудностях отцовства. На фото сонный Влад с оголенным торсом держит сыночка, приложив его к плечу.
"Вот так мы выглядим в 4 утра... и в 5, и в 6) а если серьезно! То это - кайф) никогда не думал, что буду с такой радостью вставать и отмывать веселье!" - с юмором поделился артист под публикацией.
Напомним, молодая пара стала родителями два месяца назад. Ранее Регина Тодоренко показала первое фото после родов.
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