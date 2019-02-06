6 февраля в Киеве возле метро "Политехнический институт" прямо на улице похитили мужчину. В Соломенском районе полиция ввела план "Перехват", разыскивают серебристый автомобиль с гос.номером "АА 9649 II", сообщает "Информатор".

В Соломенском районе около 13:30, по словам очевидцев, неизвестные заломали руки мужчине, посадили в автомобиль серебристого цвета и увезли в сторону площади Победы.

В 13:43 по Киеву введен план "Перехват". Разыскивают автомобиль Hyundai Elantra с номером "АА 9649 II" серебристого цвета. Известно, что похищенный мужчина был одет в черную куртку.

Ранее podrobnosti.ua сообщали, что под Киевом похитили 12-летнюю девочку.