Facebook дозволить видаляти повідомлення у Messenger [ Редактировать ]
Месенджер Facebook запустив функцію видалення повідомлень у чаті. На знищення помилково надісланого тексту користувач матиме 10 хвилин. Після подвійного дотику до повідомлення спливе меню. Там користувач зможе обрати - бажає він видалити повідомлення для всіх чи тільки для себе.
Функцію додали до нових версій програми Messenger для операційних систем iOs та Android.
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