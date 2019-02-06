Месенджер Facebook запустив функцію видалення повідомлень у чаті. На знищення помилково надісланого тексту користувач матиме 10 хвилин. Після подвійного дотику до повідомлення спливе меню. Там користувач зможе обрати - бажає він видалити повідомлення для всіх чи тільки для себе.

Функцію додали до нових версій програми Messenger для операційних систем iOs та Android.