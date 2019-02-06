В преддверии Дня Святого Валентина все влюбленные озабочены в поисках подарка своей второй половинке. Большинство устали от банальщины: кинотеатры, цветы, конфеты и воздушные шарики.

Поэтому все скоропостижно ищут советы в Интернете, где появляются разнообразные варианты креативных подарков. Своей идеей беспроигрышного подарка поделилась певица Анна Седокова.

"Я, кажется, знаю лучший подарок и где его приобрести. Поверьте моему опыту: чулки - это беспроигрышное орудие соблазнения. У меня уже целая коллекция. Любите себя и балуйте обязательно" - говорит певица.

Ранее мы писали от о том, что Анна Седокова показала грудь в открытом платье.