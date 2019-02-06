День святого Валентина: эксклюзивный совет от Седоковой [ Редактировать ]
В преддверии Дня Святого Валентина все влюбленные озабочены в поисках подарка своей второй половинке. Большинство устали от банальщины: кинотеатры, цветы, конфеты и воздушные шарики.
Поэтому все скоропостижно ищут советы в Интернете, где появляются разнообразные варианты креативных подарков. Своей идеей беспроигрышного подарка поделилась певица Анна Седокова.
"Я, кажется, знаю лучший подарок и где его приобрести. Поверьте моему опыту: чулки - это беспроигрышное орудие соблазнения. У меня уже целая коллекция. Любите себя и балуйте обязательно" - говорит певица.
Мне кажется, я знаю лучший подарок и себе и любимому на 14 февраля и где его купить 🤗 И поверьте моему опыту - чулки это беспроигрышное орудие соблазнения. На мне чулочки от итальянского бренда # innamore❤ в них прекрасно все! must have @innamoreofficial А еще, они очень доступные - 250-300 р., ну и везде продается в супермаркетах, метро, даже в некоторых аэропортах. У меня уже целая коллекция. Любите себя и балуйте обязательно. С Наступающим, любимые ❤
Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)
Ранее мы писали от о том, что Анна Седокова показала грудь в открытом платье.
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