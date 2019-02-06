На Донбасі сьогодні 7 обстрілів. Бойовики били, зокрема, із заборонених мінометів. Українські військові були змушені відкривати вогонь у відповідь. Ніхто з наших армійців не постраждав.

Тим часом на Азові тренувалися відбивати умовний напад ворожих кораблів. Все бачив Ігор Левенок.

"Ми не виключаємо окремі локальні наступальні дії з боку російсько-окупаційних військ. Є певні напрямки, з яких ми очікуємо ці дії".

І одним із таких стратегічних напрямків є акваторія Азовського моря. Тож командувач Об'єднаними силами генерал Наєв особисто бере участь у морських навчаннях. Цього разу в районі Маріуполя кораблі військово-морських сил та державної прикордонної служби відбивають умовний напад супротивника з моря:

"Бойова готовність "номер два", першому відділенню - заступить!"

За легендою маневрів, судно, на якому присутній командувач Об'єднаними силами, є флагманом ворожої ескадри. Попри обмежену видимість на морі, броньовані катери військово-морських сил мають оточити супротивника й завдати удару.

Українська корабельна група заручилася підтримкою із суходолу та повітря.

"Малі броньовані катери виконали практичні артилерійські стрільби, взаємодія була налагоджена. Сили та засоби готові до застосування за призначенням", - наголосив Микола Левицький, заступник командира Маріупольського загону морської охорони.

"По легенді навчання, на один із кораблів є загроза нападу кораблів супротивника. Для відбиття удару нападу застосовувалася авіація, артилерія берегова, а також застосовувалися малі артилерійські броньовані катери", - говорить Юрій Федаш, командир тактичної групи "Маріуполь".

До об'єктивів телекамер потрапляють не всі елементи навчань. Ворог не має знати, як і звідки отримає прочухана. Командувач Об'єднаними силами Сергій Наєв перебігом навчань задоволений. Запевняє, ситуація в акваторії Азовського моря цілком контрольована. Оборона морських рубежів України налагоджена.

"Ми постійно контролюємо ситуацію як за допомогою радіолокаційних засобів, так і безпосередньо з бортів кораблів, які здійснюють патрулювання акваторії Азовського моря в межах Операції Об'єднаних сил. Також те, що кораблі наші постійно в готовності підтримати авіація за викликом і артилерія за викликом", - зазначив Сергій Наєв, командувач Операції Об'єднаних сил.

Корабельна група повертається з відкритого моря. Туман над водою дедалі густіший, - а отже, екіпажі суден заступають на посилене бойове чергування вздовж українського узбережжя.