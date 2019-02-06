В Стамбуле рухнула многоэтажка: на видео попал момент падения [ Редактировать ]
В среду, 6 февраля, в Турции, в городе Стамбул, рухнул восьмиэтажный жилой дом. Из-под завалов спасли шесть человек. В интернете опубликовано видео, на котором видно момент обрушения дома. Соответствующую запись с камер наблюдения опубликовал телеканал PressTV в Twitter.
На кадрах видно, как здание разрушается, после чего в воздух поднимается пыль, а прохожие начинают разбегаться.
По словам главы района Картал, где произошло обрушение дома, указанное здание было очень старым. При этом он исключил версию о том, что причиной обрушения мог стать взрыв.
Также глава района отметил, что в подвале здания находилась текстильная мастерская, в которой работали 15-20 человек. В свою очередь телеканал Haberturk сообщил, что в момент обрушения в нем могли находиться от 25 до 30 человек.
CCTV shows dramatic moment #Istanbul building collapses. Dozens feared trapped.#Turkey pic.twitter.com/68zZtxn6cY— Press TV (@PressTV) 6 февраля 2019 г.
Напомним, по предварительным данным, обрушившийся дом был жилым, в нем проживали 12 семей.