В среду, 6 февраля, в Турции, в городе Стамбул, рухнул восьмиэтажный жилой дом. Из-под завалов спасли шесть человек. В интернете опубликовано видео, на котором видно момент обрушения дома. Соответствующую запись с камер наблюдения опубликовал телеканал PressTV в Twitter.

На кадрах видно, как здание разрушается, после чего в воздух поднимается пыль, а прохожие начинают разбегаться.

​По словам главы района Картал, где произошло обрушение дома, указанное здание было очень старым. При этом он исключил версию о том, что причиной обрушения мог стать взрыв.

Также глава района отметил, что в подвале здания находилась текстильная мастерская, в которой работали 15-20 человек. В свою очередь телеканал Haberturk сообщил, что в момент обрушения в нем могли находиться от 25 до 30 человек.

Напомним, по предварительным данным, обрушившийся дом был жилым, в нем проживали 12 семей.