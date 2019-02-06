Под Черновцами столкнулись микроавтобусы, есть жертвы [ Редактировать ]
В селе Редковцы Черновицкой области произошло столкновение двух микроавтобусов. В результате погибла 55-летняя женщина, количество пострадавших устанавливается. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции.
"Сегодня, в 18:22 в полицию поступило сообщение, что в селе Редковцы, Новоселицкого района произошло столкновение двух микроавтобусов - частного Mercedes-Benz Sprinter и пассажирского Mercedes-Benz Vario сообщением Черновцы-Топоривци. В результате аварии погибла 55-летняя женщина-водитель Mercedes-Benz Sprinter, в больницу доставлена ее 8-летняя пассажирка", - говорится в сообщении.
На месте ДТП работают следственно-оперативные группы. Решается вопрос о госпитализации других участников аварии.
"Работники сектора реагирования патрульной полиции обеспечивают отвод транспорта. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства ДТП и лица пострадавших", - добавили в полиции.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о жутком ДТП под Харьковом.
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