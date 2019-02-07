Снаряди розривалися поруч із будинками, минулося без жертв

Сім ворожих обстрілів упродовж минулої доби на Донбасі. Один з них із застосуванням забороненого озброєння. З мінометів калібру 82 міліметри бойовики тричі відкривали вогонь по позиціях поблизу селища Піски.

Неспокійно було і в районі Лебединського, Павлополя, Південного та Хутора Вільний, ніхто з бійців не постраждав.

Найманці також із гранатометів обстрілювали житлові квартали Травневого у Бахмутському районі. Снаряди розривалися поруч із будинками, минулося без жертв.