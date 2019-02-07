Украинский спортсмен стал игроком "Детройт Пистонс" [ Редактировать ]
Украинский атакующий защитник "Лос-Анджелес Лейкерс" Святослав Михайлюк перешел в "Детройт Пистонс" в обмен на форварда Реджи Буллока. Об этом сообщает официальный сайт "Лейкерс".
The Lakers announced the acquisition of Reggie Bullock from Detroit for Svi Mykhailiuk and a future 2nd round pick. Bullock, who went to Brandon Ingram’s Kinston High in N.C., is a career 40% 3-point shooter and can defend multiple positions on the wing.— Mike Trudell (@LakersReporter) 6 февраля 2019 г.
OFFICIAL: The Pistons have acquired Sviatoslav Mykhailiuk and a future second-round draft pick from the L.A. Lakers in exchange for Reggie Bullock.— Detroit Pistons (@DetroitPistons) 6 февраля 2019 г.
Welcome to the squad, Svi! #DetroitBasketball pic.twitter.com/D110r9HVa1
"Быть игроком "Лейкерс" - мечта, которая стала реальностью. Поддержка там была невероятной и многое для меня значила. На "Детройт", не могу дождаться, когда стану частью "Пистонс", - написал Святослав в Instagram.
Ранее мы писали, что звезда "Челси" покинет клуб.
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