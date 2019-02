Украинский атакующий защитник "Лос-Анджелес Лейкерс" Святослав Михайлюк перешел в "Детройт Пистонс" в обмен на форварда Реджи Буллока. Об этом сообщает официальный сайт "Лейкерс".

The Lakers announced the acquisition of Reggie Bullock from Detroit for Svi Mykhailiuk and a future 2nd round pick. Bullock, who went to Brandon Ingram’s Kinston High in N.C., is a career 40% 3-point shooter and can defend multiple positions on the wing.