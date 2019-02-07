В Аргентине палеонтологи обнаружили кости титанозавра. Об этом сообщают на Telegram-канале "Забытое людьми".

По словам специалистов, этот вид динозавра считается самым большим существом, жившим когда-либо на нашей планете.

Судя по бедренным костям, которые откопали охотники за сокровищами, это животное в длину достигало 40 метров, а его рост составлял 20 метров, что примерно равняется семиэтажному зданию.

Кроме того, весил титанозавр предположительно 77 тонн, как 14 африканских слонов.

Это не единственная необычная находка за последнее время. Недавно археологи нашли останки предка динозавров.