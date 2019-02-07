Невероятная находка в Аргентине потрясла ученых [ Редактировать ]
В Аргентине палеонтологи обнаружили кости титанозавра. Об этом сообщают на Telegram-канале "Забытое людьми".
По словам специалистов, этот вид динозавра считается самым большим существом, жившим когда-либо на нашей планете.
Судя по бедренным костям, которые откопали охотники за сокровищами, это животное в длину достигало 40 метров, а его рост составлял 20 метров, что примерно равняется семиэтажному зданию.
Кроме того, весил титанозавр предположительно 77 тонн, как 14 африканских слонов.
Это не единственная необычная находка за последнее время. Недавно археологи нашли останки предка динозавров.
по теме
На зворотному боці Місяця зафіксували рекордно низьку температуру
Як проходив європейський банний марафон в Естонії? Чому Єлизаветі II підготували план евакуації з Лондона? Та як зустрічають Новий рік за китайським календарем? Про це та інше в нашому огляді
Как скачать видео с Facebook
Многие люди задаются вопросом, как скачать видео из социальной сети Facebook
В Facebook появилась новая функция
Чтобы воспользоваться новой функцией, достаточно всего лишь нажать на сообщение в беседе
Facebook отмечает 15-й день рождения: как менялась соцсеть
Сейчас Facebook входит в пятерку наиболее посещаемых веб-сайтов мира