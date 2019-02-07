На Донбасі зафіксували 11 обстрілів за добу [ Редактировать ]
11 ворожих обстрілів зафіксовано на сході країни минулої доби. Окупанти вели вогонь із мінометів та стрілецької зброї на всіх напрямках. Із гранатометів били по житлових кварталах Травневого у Бахмутському районі.
Снаряди розривалися поруч із будинками, минулося без жертв. За даними розвідки, українські армійці знищили двох бойовиків і вантажівку "Урал".
по теме
На Донбасі знищили вантажівку бойовиків
11 ворожих обстрілів зафіксовано на сході країни минулої доби. Окупанти вели вогонь із мінометів та стрілецької зброї на всіх напрямках. Із гранатометів били по житлових кварталах Травневого у Бахмутському районі
Квартали Травневого накрили вогнем гранатометів
Сім ворожих обстрілів упродовж минулої доби на Донбасі. Один з них із застосуванням забороненого озброєння. З мінометів калібру 82 міліметри бойовики тричі відкривали вогонь по позиціях поблизу селища Піски
На Донбасі знищили бронеавтомобіль бойвиків
Одного українського бійця поранено на сході країни. Окупанти здійснили 12 обстрілів, 5 разів били з мінометів, переважно на Луганщині. Найманці активно застосовували гранатомети та стрілецьку зброю
Біля Авдіївки журналісти попали під обстріл
Неподалік Авдіївки напередодні під ворожий вогонь потрапила наша знімальна група - Ігор Левенок та Вадим Ревун. Військовим довелося задіяти бронетехніку, щоб їх вивезти
На Луганщині зафіксували 12 обстрілів
Одного українського бійця поранено на сході країни. Окупанти здійснили 12 обстрілів, 5 разів били з мінометів, переважно на Луганщині. Найманці активно застосовували гранатомети та стрілецьку зброю