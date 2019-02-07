11 ворожих обстрілів зафіксовано на сході країни минулої доби. Окупанти вели вогонь із мінометів та стрілецької зброї на всіх напрямках. Із гранатометів били по житлових кварталах Травневого у Бахмутському районі.

Снаряди розривалися поруч із будинками, минулося без жертв. За даними розвідки, українські армійці знищили двох бойовиків і вантажівку "Урал".