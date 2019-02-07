12 февраля в Киеве частично перекроют движение транспорта по улице Академика Туполева. Это связано с ремонтными работами проезжей части.

Перекрытие планируется с 10:00. Об этом сообщает "Киевавтодор".

Ремонтные работы по улице Академика Туполева начнут на участке от улицы Эстонской до улицы Игоря Турчина. "Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ, и выбирать другие маршруты движения. Однако, местных жителей коммунальщики обещают пропускать.

Ранее сообщалось, что жители Одессы жалуются на плохие дороги.