Перший етап енергореформи, яким впроваджено роздрібний ринок електричної енергії, повністю демонополізував даний сегмент. Про це на круглому столі в комітеті ПЕК Верховної ради України "Роздрібний ринок електричної енергії України: перший місяць функціонування, виклики, проблеми та шляхи їх подолання" заявила Олена Антонова, член НКРЕКП.



"Відбувся андбандлінг, створені нові суб'єкти роздрібного ринку електричної енергії. Обленерго вже немає. Це передумови для розвитку конкуренції і це основний шлях до демонополізації роздрібного ринку. За її словами, раніше обленерго виконувало три функції роботи роздрібного ринку, тепер компанії розділено. Це історичні постачальники і розподільники електричної енергії, які надавали послуги усім споживачам України, як промисловим, так і населенню за регульованою ціною. Фактично поєднуючи в одній юридичній особи три ключові функції роботи роздрібного ринку. Це технологічна функція розподілу електричної енергії мережами, це надання послуг комерційного обліку, вимірювання обсягів товару і прийняття цих обсягів для розрахунків між суб'єктами ринку. І це постачання електричної енергії за регульованими цінами", - сказала вона.



Олена Антонова також підкреслила, что наразі існує низка проблем, які необхідно вирішувати. Зокрема, необхідно відкоригувати нормативну базу, врегулювати питання тарифів та порядок розрахунків за електричну енергію, вирішити проблему розрахунків на роздрібному ринку.



Нагадаємо, на виконання зобов'язань України по Третьому енергетичному пакету ЄС в квітні 2017 року парламентарі ухвалили закон "Про ринок електричної енергії". Закон "Про ринок електроенергії" передбачає впровадження нової моделі ринку, Який включає ряд сегментів: ринок двосторонньої договорів, ринок "на добу вперед", внутрісуточних ринок, Балансирующий ринок і ринок допоміжних послуг.



Відповідно, 1 січня було запущено роздрібний ринок електричної енергії в рамках реформи енергоринку. Даний процес передбачав розділення обленерго, формування незалежних постачальників. В результаті цього, споживач тепер має право вибору постачальника.