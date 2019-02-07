В Киеве на два дня частично ограничат движение на Южном мосту. Это связано с ремонтными работами дорожного покрытия. Дорога будет перекрыта с 7 и 8 февраля. Об этом сообщает "Киевавтодор".

На путепроводе будут произведены работы по ремонту дорожного покрытия. Движение ограничат таким образом:

7 февраля с 20:00 до 00:00 частично закроют путепровод в сторону Столичного шоссе;

8 февраля коммунальщики запланировали работы с 00:00 до 04:00 в сторону проспекта Бажана.

"Киевавтодор" приносит извинения за временные неудобства и просит водителей спланировать свой маршрут заранее.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве перекроют движение транспорта.