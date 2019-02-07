В Киеве ограничат движение по Южному мосту: когда и почему [ Редактировать ]
В Киеве на два дня частично ограничат движение на Южном мосту. Это связано с ремонтными работами дорожного покрытия. Дорога будет перекрыта с 7 и 8 февраля. Об этом сообщает "Киевавтодор".
На путепроводе будут произведены работы по ремонту дорожного покрытия. Движение ограничат таким образом:
7 февраля с 20:00 до 00:00 частично закроют путепровод в сторону Столичного шоссе;
8 февраля коммунальщики запланировали работы с 00:00 до 04:00 в сторону проспекта Бажана.
"Киевавтодор" приносит извинения за временные неудобства и просит водителей спланировать свой маршрут заранее.
Напомним, ранее мы писали, что в Киеве перекроют движение транспорта.
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