Саме у ці хвилини слідчі НАБУ проводять обшуки в офісі однієї з найбільших аграрних компаній - товаристві "Аграрний фонд". На підприємстві підозрюють у діях детективів - політичне підґрунтя.

Чи так це, дізнаємось у нашого кореспондента Даніїла Снісара. Він на з'язку зі студією.

Даніїле, що відбувається на підприємстві?

Катю, вітаю. Робочий день для працівників офісу державної компанії "Аграрний Фонд" - закінчився о 2 дня. До офісу підприємства вдерлися близько 15 детективів Національного антикорупційного бюро. Юристи кажуть - працівники НАБУ працювали с порушеннями, і спершу до процедури обшуків не допускали навіть адвокатів.

"Що сьогодні відбувалось - посеред дня було повністю паралізовано роботу підприємства ПАТ "Аграрний фонд" працівниками НАБУ. 20 людей разом з оперативною групою увірвались до будівлі разом з групою і почали проводити обшук.

Мені, як адвокату, не одразу навіть було надано прохід до будівлі. І зараз продовжується обшук. Це група детективів, які вже більше двох з половиною років здійснюють розслідування. Підставою для проведення обшуку є ухвала слідчого судді, але в самій ухвалі сказано, що взагалі міндобрив у нас не існує і незрозуміло що. А детективи ні разу не намагались відвідати ці склади підприємств, на яких вони виробляються і перевірити - чи дійсно вони там є, чи немає", - повідомила Наталія Передерій, начальник управління правового забезпечення ПАТ "Аграрний фонд".

Робота підприємства повністю заблокована. Паралельно, справжні причини такої уваги антикорупціонерів до діяльності фонду з'ясовують його працівники. Наголошують - агрокомпанія є прибутковим держпідприємством з реалізації зернових та міндобрив. Тож, не виключено, що ця ситуація дійсно має політичне підгрунтя.