Знаменитый режиссер подал в суд на Amazon

Режиссер Вуди Аллен подал иск против одного из подразделений компании Amazon, которая занимается производством фильмов, передает The Wall Street Journal.

Вуди Аллен запросил 68 миллионов долларов за расторжение контрактов.

Сообщается, что Amazon отказался показывать фильм Дождливый день в Нью-Йорке после того как режиссера обвинили в сексуальных домогательствах.

Режиссер считает, что компания разорвала контракт "без весомых причин".

Ранее звезда "Кавказкой пленницы" обвинила режиссера в домогательствах.