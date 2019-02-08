Уряд Італії оголосив про збільшення базового доходу малозабезпеченим

Поки в Україні - з нечуваною швидкістю підвищують тарифи, в Європі - з небаченою щедрістю збільшують соцвиплати. Лише вчора Німеччина оголосила про намір підвищити базовий дохід малозабезпеченим майже до тисячі євро на місяць, а сьогодні з подібною заявою виступила Італія. Які перспективи у цієї схеми?