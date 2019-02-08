Франція відкликає свого посла в Італії [ Редактировать ]
Вперше з часів Другої світової війни Франція відкликає свого посла в Італії. За словами французького уряду причиною стали "системні, безпідставні атаки італійських політичних лідерів".
До рішучих дій Париж вдався після того, як заступник прем'єр-міністра Італії Луїджі Ді Майо зустрівся з представниками протестного руху "жовтих жилетів" та опублікував фото з їхнім лідером. Поведінку Італії назвали найгіршою з часів фашистської диктатури 40-х років, коли Муссоліні оголосив Франції війну.
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